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JAZZ на летке «Соли»

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой джазовый вечер, хедлайнером станет Саша Алмазова. Саша Алмазова — подлинно интеллигентная звезда российской джазовой и соул-сцены, лидер легендарной группы Non Cadenza. В музыке Саши гармонично переплетаются классический джаз, чувственный соул и энергичные фанковые ритмы. Голос Саши бывает уютным и чарующим, а бывает энергичным и заразительным. Ей одинаково удаются тонкие джазовые баллады и искромётные джазовые композиции, требующие мощного вокала. Также в концерте принимают участие: Трио Марии Аксеновой Карина Загидуллина, Лиана Камалеева, Лиза Гуцул, Дмитрий Крапивин, Эдуард Свилин, Роман Кубарев, Ильдар Шакиров.

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