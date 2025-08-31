Большой джазовый вечер, хедлайнером станет Саша Алмазова. Саша Алмазова — подлинно интеллигентная звезда российской джазовой и соул-сцены, лидер легендарной группы Non Cadenza. В музыке Саши гармонично переплетаются классический джаз, чувственный соул и энергичные фанковые ритмы. Голос Саши бывает уютным и чарующим, а бывает энергичным и заразительным. Ей одинаково удаются тонкие джазовые баллады и искромётные джазовые композиции, требующие мощного вокала. Также в концерте принимают участие: Трио Марии Аксеновой Карина Загидуллина, Лиана Камалеева, Лиза Гуцул, Дмитрий Крапивин, Эдуард Свилин, Роман Кубарев, Ильдар Шакиров.