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Джазовый вечер с «МанушМануш»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

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1800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Камерный джазовый концерт в стенах галереи современного искусства. Под музыку в стилях свинг, босса-нова, джаз-вальс можно спокойно разговаривать, пить шампанское или танцевать! Репертуар состоит из известных джазовых стандартов первой половины 20 века и авторских композиций собственного сочинения. МанушМануш это мануш-бэнд (цыганский джаз) из Казани. Джаз-мануш (jazz-manouche) — европейское направление джаза, известное также как цыганский джаз (gypsy-jazz) и цыганский свинг (gypsy-swing) соединяет в себе традиционную музыку цыган этнической группы «мануш» и свинг. Участники коллектива имеют опыт выступления за рубежом, а также во многих известных ресторанах, барах и кафе города Казани. Коллектив МАНУШ-МАНУШ в составе: Артём Сагателян (соло-гитара), Андрей Гаранин (ритм-гитара), Джамиль Шарифуллин (скрипка), Володя Белобородов (контрабас).

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