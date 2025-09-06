ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Джаз на крыше

Art Drink, улица Саид-Галеева, 6

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1100₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Погрузись в мир джазовой, эстрадной и авторской музыки на высоте птичьего полёта на крыше Art Drink. Концерт пройдёт на террасе с фантастическим видом на вечернюю Казань. В этот вечер выступит группа Mars Funky Band, коллектив из девяти музыкантов, настоящих профессионалов, в котором кроме традиционной ритм-секции есть труба, тромбон, баритон-саксофон. Украшением группы являются две вокалистки — Милана Золина и Дания Ахметзянова. Концерт порадует всех, кто любит качественный живой звук, классическую джазовую, фанковую, импровизационную музыку. Сбор гостей в 18.30. Начало концерта в 19.00 Концерт пройдёт в любую погоду, так как пространство укрытое. Сцена видна со всех точек зала.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста