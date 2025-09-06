Погрузись в мир джазовой, эстрадной и авторской музыки на высоте птичьего полёта на крыше Art Drink. Концерт пройдёт на террасе с фантастическим видом на вечернюю Казань. В этот вечер выступит группа Mars Funky Band, коллектив из девяти музыкантов, настоящих профессионалов, в котором кроме традиционной ритм-секции есть труба, тромбон, баритон-саксофон. Украшением группы являются две вокалистки — Милана Золина и Дания Ахметзянова. Концерт порадует всех, кто любит качественный живой звук, классическую джазовую, фанковую, импровизационную музыку. Сбор гостей в 18.30. Начало концерта в 19.00 Концерт пройдёт в любую погоду, так как пространство укрытое. Сцена видна со всех точек зала.