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Извини, мне другая Нина нужна

Театр-Вентилятор
улица Пушкина, 52

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам произведения Кира Булычёва Как давно ты звонил не по делу, а чтобы поговорить? А что, если детские мечты остались только мечтами? История о том, как один телефонный звонок может всё кардинально изменить. Один телефонный звонок. Иногда только незнакомому человеку ты можешь рассказать самое сокровенное, то что хранил в себе так много лет. Приглашаем тебя побывать в метаморфозе Кира Булычёва, окунуться в маленькую большую историю вместе с двумя актёрами нашего театра. Эта история оставляет после себя задумчивое послевкусие и занимает своё местечко в сердце.

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