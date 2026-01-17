Спектакль по мотивам произведения Кира Булычёва Как давно ты звонил не по делу, а чтобы поговорить? А что, если детские мечты остались только мечтами? История о том, как один телефонный звонок может всё кардинально изменить. Один телефонный звонок. Иногда только незнакомому человеку ты можешь рассказать самое сокровенное, то что хранил в себе так много лет. Приглашаем тебя побывать в метаморфозе Кира Булычёва, окунуться в маленькую большую историю вместе с двумя актёрами нашего театра. Эта история оставляет после себя задумчивое послевкусие и занимает своё местечко в сердце.