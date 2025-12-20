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История татарского чаепития

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

А много ли ты знаешь о татарских чайных традициях? Какой чай пили в Казани, а какой в деревнях? Каким был чай в «кирпичах» и почему раньше думали, что чай «харам»? Ведущие: Ильдар Шафиков, историк, независимый исследователь, автор телеграмм-канала «Байки от бабайки» Хамидов Евгений, старший преподаватель кафедры религиоведения КФУ, востоковед, исламовед.

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