А много ли ты знаешь о татарских чайных традициях? Какой чай пили в Казани, а какой в деревнях? Каким был чай в «кирпичах» и почему раньше думали, что чай «харам»? Ведущие: Ильдар Шафиков, историк, независимый исследователь, автор телеграмм-канала «Байки от бабайки» Хамидов Евгений, старший преподаватель кафедры религиоведения КФУ, востоковед, исламовед.