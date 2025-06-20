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История одного побега
улица Мусы Джалиля, 7
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
«Границы мы создаем себе сами, и живём в них, думая, что иначе нельзя…» Историю побега, ставшую основой для этого спектакля, называют одним из самых опасных и ярких приключений 20 века. Айдар Заббаров вдохновился ей и создал жизнеутверждающий спектакль о мечте, целеустремлённости и преодолении, а также о безграничности человеческих возможностей. Режиссёр — Айдар Заббаров. Актёрский состав: Искандер Хайруллин и Лилия Нурель. Обрати внимание, вход в зал после начала спектакля невозможен. Билеты не возвращаются и не обмениваются.
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