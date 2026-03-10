Преподаватель КФУ, арт-блогер Виктор Сидоров проведёт для тебя экскурсию по вселенной одного из главных голосов ХХ века. Многие привыкли видеть Бродского бронзовым классиком, нобелевским лауреатом, чьи строки разобрали на цитаты. Но каким он был вне пьедестала? На лекции пройдёшь по пунктиру его судьбы: от ленинградских коммуналок до Нобелевской сцены, от скамьи подсудимых до кафедры в американских университетах. Поговоришь о «теневой стороне» личности Бродского: географии личных драм, невидимых привычках и неожиданных слабостях, которые сформировали его уникальный поэтический слог.