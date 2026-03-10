Что, если всё, что ты знаешь о Древней Греции, — это красивая, но сильно упрощённая версия? С детства ты слышишь и используешь выражения «ящик Пандоры», «яблоко раздора», «злая, как Медуза Горгона». Эти образы настолько прочно встроены в культуру, что кажутся очевидными. Но на самом деле даже в самых базовых сюжетах люди многое понимают не так. И если такие простые истории оказываются неточными, что тогда происходит с более сложными темами? Например, с положением женщин в Древней Греции. На лекции разберёшь три известных мифа и посмотришь, где именно ты ошибаешься, а затем поговоришь о том, где проходит граница между мифом и реальностью. И в итоге разберёшься, как были сформированы представления, которые продолжают влиять на людей до сих пор. Спикер: Мария Аборонова — автор книги, арт-журналист, медиаменеджер, автор телеграм-канала Искусство — это новая сексуальность (Art is new sexy). Приготовь документы, подтверждающие возраст при посещении данной лекции.