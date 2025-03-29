ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Интерьерная картина акрилом

Музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Карла Маркса, 64

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать картину с перьями с нуля, в выбранной цветовой гамме. Владеть художественными навыками не обязательно, все материалы предоставляются. Интерьерная живопись — актуальный тренд в современном искусстве. Для картин используют акриловые краски, текстурные пасты, а также добавляют поталь разных оттенков.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста