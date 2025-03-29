Интерьерная картина акрилом
Карла Маркса, 64
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь создать картину с перьями с нуля, в выбранной цветовой гамме. Владеть художественными навыками не обязательно, все материалы предоставляются. Интерьерная живопись — актуальный тренд в современном искусстве. Для картин используют акриловые краски, текстурные пасты, а также добавляют поталь разных оттенков.
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