На мастер-классе ты сможешь создать картину с перьями с нуля, в выбранной цветовой гамме. Владеть художественными навыками не обязательно, все материалы предоставляются. Интерьерная живопись — актуальный тренд в современном искусстве. Для картин используют акриловые краски, текстурные пасты, а также добавляют поталь разных оттенков.