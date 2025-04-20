На мастер-классе ты сможешь создать две яркие интерьерные картины для своего дома. Тебя ждёт: — Творческая атмосфера, где каждый сможет раскрыть свой стиль и вкус. — Живое общение: лёгкие беседы, новые знакомства и компания творческих людей. — Две уникальные работы: одна картина будет визуальной — декоративной, а вторая — с вдохновляющей надписью. — Поддержка художника: под чутким руководством ты шаг за шагом создашь свои шедевры, даже если никогда не рисовал раньше. — Чай, кофе, угощения. Ведущие Алина Фахрутдинова — художник, преподаватель турецкого языка и Арзу Раджабова помогут раскрыть свой потенциал и выразить эмоции через живопись. Все материалы включены в стоимость билета.