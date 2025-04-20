ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Интерьер в красках

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать две яркие интерьерные картины для своего дома. Тебя ждёт: — Творческая атмосфера, где каждый сможет раскрыть свой стиль и вкус. — Живое общение: лёгкие беседы, новые знакомства и компания творческих людей. — Две уникальные работы: одна картина будет визуальной — декоративной, а вторая — с вдохновляющей надписью. — Поддержка художника: под чутким руководством ты шаг за шагом создашь свои шедевры, даже если никогда не рисовал раньше. — Чай, кофе, угощения. Ведущие Алина Фахрутдинова — художник, преподаватель турецкого языка и Арзу Раджабова помогут раскрыть свой потенциал и выразить эмоции через живопись. Все материалы включены в стоимость билета.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста