Ужасы — один из старейших жанров в искусстве. В этом нет ничего удивительного: люди всегда любили, смеялись и боялись. Поговоришь о самом феномене страшных историй и их привлекательности, о развитии ужасов в литературе и кино и о нынешнем состоянии жанра. Как страхи людей меняются с эпохой? Чем ужасное отличается от страшного? Где грань между жанрами? Как «Франкенштейн» повлиял на культуру? И наконец зачем вообще смотреть фильмы ужасов, если жизнь сегодня недалеко от них ушла? Жанр ужасов занимает парадоксальное место в игровой индустрии: с одной стороны он приносит не так много денег, как проекты других направлений, с другой у него очень преданная, широкая фанбаза, которая увлекается проектами самого разного толка. Удивительно и то, как популярны независимые проекты жанра у более юной аудитории. Пройдёшься по истории жанра в видеоиграх от ранних лет до современности и поговоришь о специфике интерактивности в ужасах, не обделив вниманием и культовые серии вроде Resident Evil. Silent Hill и Five Nights at Freddy’s. Спикер: Алексей Мелихов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ.