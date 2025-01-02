Cо 2 по 4 января на ёлке у Центра семьи «Казан» будет представлена аудиовизуальная инсталляция «Желание», созданная совместно с командой международного фестиваля медиаискусства НУР — мультимедиа студией formate. Инсталляция «Желание» погрузит тебя в метафорический аудиовизуальный мир, который расскажет о вызове, преодолении и трансформации. А в своей кульминации сюжет предусматривает особенную точку для зрителей — время загадать желание и открыть новую главу собственной истории. Увидеть инсталляцию можно с 20:00 до 21:00