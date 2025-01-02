ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Инсталляция «Желание»

Центр семьи «Казан»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Cо 2 по 4 января на ёлке у Центра семьи «Казан» будет представлена аудиовизуальная инсталляция «Желание», созданная совместно с командой международного фестиваля медиаискусства НУР — мультимедиа студией formate. Инсталляция «Желание» погрузит тебя в метафорический аудиовизуальный мир, который расскажет о вызове, преодолении и трансформации. А в своей кульминации сюжет предусматривает особенную точку для зрителей — время загадать желание и открыть новую главу собственной истории. Увидеть инсталляцию можно с 20:00 до 21:00

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста