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Инфляция впечатлений
Кремлёвская улица, 9
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Завершение:
от 450₽ до 550₽
Возраст 16+
Про событие
А что, если наша вечная погоня за впечатлениями не наполняет, а, наоборот, опустошает? На лекции вместе с клиническим психологом Анастасией Ивашкевич ты разберёшь, как современный мир создаёт «инфляцию» наших переживаний. Узнаешь, почему нам всё сложнее испытывать подлинную радость без оглядки на других. И ответишь себе на парадоксальный вопрос: «почему я чувствую себя обделённым, когда вокруг столько возможностей?». Узнаешь, где искать настоящее чувство удовольствия, не требующее бесконечных стимулов и чужого одобрения.
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