А что, если наша вечная погоня за впечатлениями не наполняет, а, наоборот, опустошает? На лекции вместе с клиническим психологом Анастасией Ивашкевич ты разберёшь, как современный мир создаёт «инфляцию» наших переживаний. Узнаешь, почему нам всё сложнее испытывать подлинную радость без оглядки на других. И ответишь себе на парадоксальный вопрос: «почему я чувствую себя обделённым, когда вокруг столько возможностей?». Узнаешь, где искать настоящее чувство удовольствия, не требующее бесконечных стимулов и чужого одобрения.