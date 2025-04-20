Спектакль на основе математического трактата и мыслей перформеров «Угла». В 2016 году режиссёр Всеволод Лисовский создал в «Углу» первый в мире спектакль по математической формуле. Ты получишь наушники и очки с красными стёклами. В одном канале наушников будет слышен математический трактат на основе идей Бертрана Расселла под битбокс. А в другом — разговоры стоящих на сцене перформеров, за спинами которых на экране транслируется увлекательное математическое объяснение феномена человеческого общения. На этот раз в качестве перформеров выступит новая команда «Угла». Тебе удастся подслушать их мысли и тревоги, идеи и сомнения, которые удивительным образом переплетутся с математическими формулами. По входному билету ты сможешь посетить концерт группы «Юна» в 21:00 и фотовыставку.