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Индивиды и атомарные предложения. День рождения «Угла»

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Спектакль на основе математического трактата и мыслей перформеров «Угла». В 2016 году режиссёр Всеволод Лисовский создал в «Углу» первый в мире спектакль по математической формуле. Ты получишь наушники и очки с красными стёклами. В одном канале наушников будет слышен математический трактат на основе идей Бертрана Расселла под битбокс. А в другом — разговоры стоящих на сцене перформеров, за спинами которых на экране транслируется увлекательное математическое объяснение феномена человеческого общения. На этот раз в качестве перформеров выступит новая команда «Угла». Тебе удастся подслушать их мысли и тревоги, идеи и сомнения, которые удивительным образом переплетутся с математическими формулами. По входному билету ты сможешь посетить концерт группы «Юна» в 21:00 и фотовыставку.

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