Вечер, где шутки рождаются на глазах Это не обычное стендап?шоу. Здесь нет заготовленных монологов на 10 минут и отточенных до миллиметра пауз. Всё происходит здесь и сейчас — комики создают материал прямо на сцене, а ты становишься соавторам происходящего. Как это работает? Комики выходят без готового полностью монолога, а у зрителей есть возможность поучаствовать в написании материала комика. Каждая шутка — результат мгновенной импровизации и коллективного творчества. Нет двух одинаковых выступлений: программа формируется прямо в зале, прямо сейчас и вместе с вами. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.