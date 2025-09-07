США времен Сухого закона и разгара Великой депрессии. Бедняки ищут работу и выпивку, предприимчивые — прибыль и выгоду, талантливые мечтают обрести славу. Точкой притяжения и тех, и других становятся Танцевальные марафоны, так называемые «танцы до упаду». Бездомные и безработные, безумные и безжалостные будут бороться за денежный приз… Танцуем фокстрот, дамы и господа? Тебя ждёт камерная и атмосферная локация, в которую мечтали попасть многие: speak-easy бар Mr.Willard. Наконец, визит к таинственному Орзамусу станет возможным. Дверь бара открывается по звонку. В дни спектаклей действует дополнительный номер: +79172765938.