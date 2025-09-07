ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Иммерсивный спектакль «Лисий шаг»

Mr. Willard
ул. Галактионова, 6

Начало:

Завершение:

3400₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

США времен Сухого закона и разгара Великой депрессии. Бедняки ищут работу и выпивку, предприимчивые — прибыль и выгоду, талантливые мечтают обрести славу. Точкой притяжения и тех, и других становятся Танцевальные марафоны, так называемые «танцы до упаду». Бездомные и безработные, безумные и безжалостные будут бороться за денежный приз… Танцуем фокстрот, дамы и господа? Тебя ждёт камерная и атмосферная локация, в которую мечтали попасть многие: speak-easy бар Mr.Willard. Наконец, визит к таинственному Орзамусу станет возможным. Дверь бара открывается по звонку. В дни спектаклей действует дополнительный номер: +79172765938.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста