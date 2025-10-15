Иммерсивный спектакль. На сцене оживёт история о страсти, вдохновении и свободе творчества, Сальвадора Дали и Галы Элюар. Это спектакль, гастрономия и сюрреализм, сплетающиеся в единый перформанс. История, которая больше не повторится. Будьте частью этого вечера — открой для себя GALA.