Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Иммерсивный спектакль. На сцене оживёт история о страсти, вдохновении и свободе творчества, Сальвадора Дали и Галы Элюар. Это спектакль, гастрономия и сюрреализм, сплетающиеся в единый перформанс. История, которая больше не повторится. Будьте частью этого вечера — открой для себя GALA.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи