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[перенесено] Иммерсивная медитация «Магия тибетских звуков»

улица Пушкина, 17

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Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

! Мероприятие переносится на 19 января ! Звуковые медитации - это удивительное путешествие в мир вибраций и звуковых колебаний, которые могут помочь вам найти гармонию и покой. Они основаны на использовании разных инструментов — хрустальных чаш, тибетских гонгов, флейт, диджерид и многих других. Мастера обладают глубоким пониманием медитативных техник и энергетической работы. Они знают, как создать атмосферу, в которой ты сможешь полностью расслабиться, снять напряжение и открыть свой внутренний мир для исследования. Это идеальный способ снять стресс, улучшить сон и повысить общее состояние благополучия. Программа мероприятия: – дыхательная гимнастика — 30 минут (настраивает физическое тело и психическое состояние на высокочастотные инструменты) – звуковая медитация — 60 минут. Коврик нужно взять с собой. Стоимость билетов при от покупке от 2-х шт. — 1750 руб.

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