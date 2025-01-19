! Мероприятие переносится на 19 января ! Звуковые медитации - это удивительное путешествие в мир вибраций и звуковых колебаний, которые могут помочь вам найти гармонию и покой. Они основаны на использовании разных инструментов — хрустальных чаш, тибетских гонгов, флейт, диджерид и многих других. Мастера обладают глубоким пониманием медитативных техник и энергетической работы. Они знают, как создать атмосферу, в которой ты сможешь полностью расслабиться, снять напряжение и открыть свой внутренний мир для исследования. Это идеальный способ снять стресс, улучшить сон и повысить общее состояние благополучия. Программа мероприятия: – дыхательная гимнастика — 30 минут (настраивает физическое тело и психическое состояние на высокочастотные инструменты) – звуковая медитация — 60 минут. Коврик нужно взять с собой. Стоимость билетов при от покупке от 2-х шт. — 1750 руб.