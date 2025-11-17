Иисус Христос — суперзвезда
улица Академика Королёва, 47
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от 400₽ до 600₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Яркая и эмоциональная версия мирового шедевра в постановке казанского режиссера Павла Соколовского. Действие спектакля происходит вне определенного времени и конкретного места. Вместо ожидаемого библейского повествования, зритель увидит простые человеческие отношения и переживания, погрузится в море обычных человеческих эмоций и чувств. Спектакль заставляет задуматься о многих вопросах, связанных с верой, любовью и предательством.
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