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Иисус Христос — суперзвезда

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Яркая и эмоциональная версия мирового шедевра в постановке казанского режиссера Павла Соколовского. Действие спектакля происходит вне определенного времени и конкретного места. Вместо ожидаемого библейского повествования, зритель увидит простые человеческие отношения и переживания, погрузится в море обычных человеческих эмоций и чувств. Спектакль заставляет задуматься о многих вопросах, связанных с верой, любовью и предательством.

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