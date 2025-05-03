Icegergert
улица Николая Ершова, 1А
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от 1499₽ до 5499₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Трэп-легионер творческого объединения GAZ из Санкт-Петербурга, основатель промоушена Trapgladiator. Его треки с альбома Royal Bastards и EP Ave залетели в чарты всех музыкальных стримингов и захватили вертикальные видео. «Гектор», Amsterdam, Casino, «Артитмия», «Украдём и купим» — ты точно слышал эти синглы.
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