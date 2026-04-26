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И ты — узел на красной верёвке

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Аудио-перформанс лаборатория ЖЫ/ШЫ совместно с группой «сажа» Каждый зритель — узел в истории длинной ветви нашего поколения. Лирический герой для всех один, но с широким перечнем гардероба личности. Костюм, маска, работа и круг знакомств меняются, тенденции поведения — нет. Каждая песня — пазл в истории лирического героя, образующий его личность.

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