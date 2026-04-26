Аудио-перформанс лаборатория ЖЫ/ШЫ совместно с группой «сажа» Каждый зритель — узел в истории длинной ветви нашего поколения. Лирический герой для всех один, но с широким перечнем гардероба личности. Костюм, маска, работа и круг знакомств меняются, тенденции поведения — нет. Каждая песня — пазл в истории лирического героя, образующий его личность.