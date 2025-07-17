В творчестве Хироми Каваками повседневность обретает особую поэтичность, а привычные моменты жизни наполняются тонким волшебством. На лекции разберут, как японская писательница сочетает реализм с элементами магического, превращая обыденность в философское исследование одиночества, времени и человеческих отношений. Через анализ произведений узнаешь, как Каваками создаёт уютную, но глубокую прозу, где чудеса скрыты в деталях, а тихие дни становятся зеркалом души. Спикер: Динара Фахрутдинова — востоковед, ассистент кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований, ИМОИиВ, КФУ.