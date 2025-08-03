Самарский инди-фестиваль приезжает в Казань с крутым и шумным лайнапом. Выступят группы: soyuzpechal — заряженный на эмоции нюгейз, который расплавит тебе лицо. Везут этот редкий ростовский экземпляр в Казань, чтобы ты застал бешеную магию на старте их пути. VODOPADY — эмо/поп-панк с берегов Волги. Группа с сильным нервом и правильным продакшеном. Только честные песни про любовь, путешествия, тоску и попытки не сгореть. геранирад — благолепный инди-рок с элементами шугейза и эмо из Казани. Обрывки романтических историй сплетаются в единый рассказ. Возьмитесь за руки, слейтесь с музыкой воедино и ловите шумовую волну.