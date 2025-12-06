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Home Party

Reborn
Право-Булачная улица, 29

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка с ночёвкой в Reborn. В этот раз отмечают день рождения создателя KZNDNB Димы Кутузова. Ты услышишь Drum'n'Bass, Jungle,, Breakbeat, Breaks, Dubstep, UK Bass, UKGarage, Hardcore and more от Казанских формаций: Bass_U!, dsp и KZNDNB. Лайнап: Внизу — Kutuzov All Night Long. Наверху: таракан / SondClone CasualSM / Fivedorfour ADChamber / Noiza hosted by Gustov А ещё: — Презентуют новый трек от USAL x BASS U — Устроят по твоему желанию турнир на ретро аркадном игровом автомате по Mortal Kombat 3 — Бирпонг от Reborn

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