Вечеринка с ночёвкой в Reborn. В этот раз отмечают день рождения создателя KZNDNB Димы Кутузова. Ты услышишь Drum'n'Bass, Jungle,, Breakbeat, Breaks, Dubstep, UK Bass, UKGarage, Hardcore and more от Казанских формаций: Bass_U!, dsp и KZNDNB. Лайнап: Внизу — Kutuzov All Night Long. Наверху: таракан / SondClone CasualSM / Fivedorfour ADChamber / Noiza hosted by Gustov А ещё: — Презентуют новый трек от USAL x BASS U — Устроят по твоему желанию турнир на ретро аркадном игровом автомате по Mortal Kombat 3 — Бирпонг от Reborn