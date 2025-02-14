Отпразднуй День всех влюбленных или День всех влюбленных в музыку! В программе Drum'n'Bass, UKGarage, Breaks, 140, Electro и Hardcore на двух танцполах от представителей Bass_U!, DSP и KZNDNB: Noiza CasualSM Sondclone Kutuzov ADChamber таракан Nosferatu2000 Flip Bassliner Akim Toy Maniac Также тебя ждёт бирпонг и турнир на ретро аркадном игровом автомате по Mortal Kombat 3 - вспоминай комбо и фаталити и тренируй пальцы.