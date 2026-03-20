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И снова большой Хор для всех: участники поют сотнями голосов известные хиты. «Хит Хор» — это открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе даже без умений и вокальных навыков, громко и без стеснения. Ставшие популярными прошлым летом в Москве и Питере массовые песенные тусовки пришли в Казань. Все будут петь вместе, вспоминая любимые хиты, и каждый сможет быть собой без ограничений и страха. Будет атмосфера всеобщего единения и душевного пения. Здесь нет правил, только свобода быть самим собой. Все мероприятия сопровождаются вокалистами хора.
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