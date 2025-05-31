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Празднуя окончание весеннего брутального сезона на сцену поднимутся лучшие представители оголтелого саунда и брутальной молотьбы из трёх главных столиц европейской России: - Классики подпольного российского thrash/death metal’a – Санкт-Петербургский коллектив TRUEP - Известнейшая Московская скотокор команда St. VAGINA DENTATA - Казанские glam/death metal’ические мясники LOS COCHINOS.
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