Возраст 16+
Еда
Про событие
Прогулка на 13 км счастья и свободы! Утро начнётся с парома через Волгу — ветер в волосах и предвкушение приключений. На маршруте тебя ждут поля, леса, цветущие вишни и яблони, а вокруг — панорамы, что крадут сердце. Остановишься в сосновой роще, пойдёшь по равнинам и оврагам, будешь созерцать виды и зависать у белых скал над Волгой. В финале тебя ждёт горячий плов и чай с видом на реку — идеальное завершение дня! Бронь и точное время у организатора — https://t.me/otdelzaboty_bz
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