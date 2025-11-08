Открывает вечер арт-группа «ВШЫ», а закрывает его панк-рок-коллектив «Паночка». В программе ты встретишь рэп-бродягу Nalamal, татарского Егора Крида по имени You R, много необычной поэзии, самобытных перформансов от Татьяны Журавлёвой и даже рок-группу! А для самых смелых есть открытый микрофон! Бронь столов по указанному номеру.