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Хаос-кабаре «ДвижПариж»

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Открывает вечер арт-группа «ВШЫ», а закрывает его панк-рок-коллектив «Паночка». В программе ты встретишь рэп-бродягу Nalamal, татарского Егора Крида по имени You R, много необычной поэзии, самобытных перформансов от Татьяны Журавлёвой и даже рок-группу! А для самых смелых есть открытый микрофон! Бронь столов по указанному номеру.

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