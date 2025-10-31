Уютный вечер с пугающим настроением Собираются в закрытой студии, чтобы: — вместе выбрать и посмотреть фильм на проекторе (страшновато, но красиво) — собрать украшение своими руками — обвес на сумку из натуральных камней (жемчуг Майорка, гематит, хрусталь, яшма и многое другое) — нарядиться ведьмами, выпить зелье (алко и без) и просто провести волшебный вечер Стоимость участия — 2 800р. или 2 660р. с подругой Запись в тг или в вотсап 89600841405