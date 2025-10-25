Просмотр «Охотники за привидениями» на английском и обсуждение фильма. Тебя ждёт: — страааааашная атмосфера — канал с полезной лексикой из фильма — квиз с призами — просмотр фильма на английском с субтитрами — пицца, кола и чай — обсуждение фильма на английском Встречу проведёт Эльмира Мухаметзянова, преподаватель английского языка. Стоимость билета: 1500р. с человека 1200р. при наличии костюма Количество мест: 12 Регистрация обязательна Чтобы попасть в канал с лексикой и подготовиться к мероприятию, нужно оплатить билет. При отказе от участия в мероприятии за 24ч до него, вернут всю сумму за билет. При отказе менее чем за 24ч, вернут 50% от стоимости билета. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, напиши в ТГ