ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Halloween Movie Night

Вокальная студия «Red.vocal place», улица Габдуллы Тукая, 84А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Просмотр «Охотники за привидениями» на английском и обсуждение фильма. Тебя ждёт: — страааааашная атмосфера — канал с полезной лексикой из фильма — квиз с призами — просмотр фильма на английском с субтитрами — пицца, кола и чай — обсуждение фильма на английском Встречу проведёт Эльмира Мухаметзянова, преподаватель английского языка. Стоимость билета: 1500р. с человека 1200р. при наличии костюма Количество мест: 12 Регистрация обязательна Чтобы попасть в канал с лексикой и подготовиться к мероприятию, нужно оплатить билет. При отказе от участия в мероприятии за 24ч до него, вернут всю сумму за билет. При отказе менее чем за 24ч, вернут 50% от стоимости билета. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, напиши в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста