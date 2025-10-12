Спектакль Артема Устинова про Максима Горького. Это история о столкновении веры и реальности, идеалов и сомнений. С юности Алексей Пешков наблюдал несправедливость и верил, что перемены возможны, если человек осознает свою силу. К концу 1920-х он — писатель Максим Горький, культовая фигура, уверенный, что в СССР рождается «новый человек», и пролетариат ведет страну к светлому будущему. Но однажды с ним вступает в переписку 16-летний рабочий Леонид Хинкулов, который берется развенчать романтическую наивность писателя. Через их диалог спектакль исследует, к чему может привести «горький оптимизм».