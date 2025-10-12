Горький оптимизм
улица Мусы Джалиля, 7
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль Артема Устинова про Максима Горького. Это история о столкновении веры и реальности, идеалов и сомнений. С юности Алексей Пешков наблюдал несправедливость и верил, что перемены возможны, если человек осознает свою силу. К концу 1920-х он — писатель Максим Горький, культовая фигура, уверенный, что в СССР рождается «новый человек», и пролетариат ведет страну к светлому будущему. Но однажды с ним вступает в переписку 16-летний рабочий Леонид Хинкулов, который берется развенчать романтическую наивность писателя. Через их диалог спектакль исследует, к чему может привести «горький оптимизм».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи