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  1. Казань
  2. События

Good Night Show с продолжением в баре

Место сбора сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Готовься отжигать, бороться за победу и стать частью безумных шуток и импровизаций. А главное от души хохотать и стать звездой вечера! Вечеринка продолжится в баре: коктейли в руках, закуски на столе, музыка качает, а новые знакомства греют душу. Это тусовка, где все свои, и ночь обещает быть жаркой! В цену включены: участие в юмористической игре, трансфер до бара, браслеты в бар, 3 коктейля и закуски. Для записи пиши: http://t.me/otdelzaboty_bz Точное время и место уточняй у организаторов.

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