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Музыкальный вечер «Голубой огонек» — погрузись в атмосферу праздника и ностальгии! Здесь оживут легендарные песни, а зал наполнится светом и радостью. Этот вечер вернёт тебя в эпоху искренности, тепла и больших праздников. Приходи, чтобы разделить радость и провести вечер в кругу друзей, семьи и близких, наслаждаясь музыкой, которая дарит вдохновение.
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