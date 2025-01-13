Музыкальный вечер «Голубой огонек» — погрузись в атмосферу праздника и ностальгии! Здесь оживут легендарные песни, а зал наполнится светом и радостью. Этот вечер вернёт тебя в эпоху искренности, тепла и больших праздников. Приходи, чтобы разделить радость и провести вечер в кругу друзей, семьи и близких, наслаждаясь музыкой, которая дарит вдохновение.