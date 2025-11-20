Спецпроект «Голоса» представляет уникальную программу, в которой сочинения участников Synesthesia Lab, посвящённые Софии Губайдулиной, встречаются с наследием классиков казанской композиторской школы — А.Миргородского, Л.Блинова, Л.Любовского и Р.Еникеева. Концерт ансамбля «Студия новой музыки» ТГАТ им. Г. Камала. Художественный руководитель фестиваля - композитор Роман Пархоменко.