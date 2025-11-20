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Голоса

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Спецпроект «Голоса» представляет уникальную программу, в которой сочинения участников Synesthesia Lab, посвящённые Софии Губайдулиной, встречаются с наследием классиков казанской композиторской школы — А.Миргородского, Л.Блинова, Л.Любовского и Р.Еникеева. Концерт ансамбля «Студия новой музыки» ТГАТ им. Г. Камала. Художественный руководитель фестиваля - композитор Роман Пархоменко.

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