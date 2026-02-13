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Годнорок

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Казанские рок-бандиты Jaws Beat объявляют всеобщую танцевальную активность. Их фирменный заряд лучших отечественных рок-хитов (с фирменными сюрпризами) в блистательном исполнении не оставит ни единого шанса остаться на стуле. А после того как ты выложишься на танцполе, удовольствие плавно подхватит и продлит до утра виртуоз-диджей Alex Thapaliya со своим сетами. Вход до 20:00 — свободный, после 21:00 — 500 рублей. После 00:00 — вход снова свободный. Оплата на входе.

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