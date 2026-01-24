Каждую неделю на сцене стендап-бара Comedy Crew выступают сильнейшие стендап-комики страны, участники Stand-up на ТНТ, Stand-up Club#1, шоу «Токсики», Открытый микрофон на ТНТ и других популярных ТВ- и YouTube проектов, которых мы привозим в Казань для тебя. Главный концерт недели — это гарантия великолепного шоу. Спасибо тебе, что доверяешь нашему подбору комиков. Рита Шимова: Участник шоу «Comedy баттл» на ТНТ, «Битва за время», «Токсики», «Комьюнити», «Женщины комики» и «Шоу историй» на канале Standup Club #1, «Уральские комики»