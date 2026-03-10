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Главный концерт недели. Паша Козырев

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

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Завершение:

от 790₽ до 1390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Каждую неделю на сцене стендап-бара Comedy Crew выступают сильнейшие стендап-комики страны, участники Stand-up на ТНТ, Stand-up Club#1, шоу «Токсики», Открытый микрофон на ТНТ и других популярных ТВ- и YouTube проектов, которых привозят в Казань для тебя. Паша Козырев: Час новых проверенных шуток, пожалуй, одного из самых «народных» комиков — Паши Козырева. Простота и искренность переехавшего из глубинки в Питер подкупает с первых минут, а смешные шутки не дают заскучать до самого конца. Видео с пашиными приколами собирают миллионы просмотров в соцсетях, не пропусти возможность послушать их вживую на нашей сцене. Рекомендуется приходить заранее, чтобы успеть занять места и сделать заказ на баре.

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