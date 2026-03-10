Главный концерт недели — это способ увидеть лучший стендап страны, не выезжая из Казани. Организаторы лично отбирают комиков, чьи выступления разлетаются на цитаты в Ютуб и на ТВ. На сцене только топовые составы. — Никаких проверок: Только «мясо» и проверенный материал, который заставляет зал смеяться все полтора часа. — Эксклюзив: Привозят комиков из Москвы, Питера и других городов. — Атмосфера: большой выбор крафта, сидров и правильной медовухи. А за кухню отвечают сочные бургеры и мексиканский стритфуд. Алексей Кучумов — участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ, был в команде Нурлана Сабурова. Алексей выступит с лучшими шутками. Илья Стрелков — яркий представитель нового поколения российского стэндапа. Его выступления — это умные шутки, культурные отсылки и уникальная подача, которая заставляет взглянуть на привычные вещи под новым углом. Этот стэндап для тех, кто ценит тонкий юмор, изящные формулировки и неожиданные повороты мысли. Сбор гостей за 30 минут (рекомендуется прийти пораньше, чтобы успеть заказать ужин до начала). Важно: камерный формат и плотная посадка «как в лучших клубах Нью-Йорка» — будь готов завести новых друзей за столиком.