Готовься к цунами из хитов и позитива. Вечеринку начнет бэнд TequilaCat, несущий вихрь заразительных эмоций и безупречных каверов на всеми любимые треки. А когда эстафету примет легендарный «Глагол Гагарина», градус веселья взлетит до стратосферы. Их фирменная энергия и безудержный драйв поднимут настроение и унесут в небеса даже самых стойких. Два живых коллектива, один бесконечный поток музыки и танцев до самого утра от Анюты Кивотовой. Вход до 21:00 — свободный, после 21:00 — 300 рублей. Оплата на входе.