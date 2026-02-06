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Глагол Гагарина & TequilaCat

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Готовься к цунами из хитов и позитива. Вечеринку начнет бэнд TequilaCat, несущий вихрь заразительных эмоций и безупречных каверов на всеми любимые треки. А когда эстафету примет легендарный «Глагол Гагарина», градус веселья взлетит до стратосферы. Их фирменная энергия и безудержный драйв поднимут настроение и унесут в небеса даже самых стойких. Два живых коллектива, один бесконечный поток музыки и танцев до самого утра от Анюты Кивотовой. Вход до 21:00 — свободный, после 21:00 — 300 рублей. Оплата на входе.

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