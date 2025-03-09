В честь 8-летия магазина пластинок «Сияние» пройдёт презентация «V–A–C Sreda 2: Кругозор» — печатного издания, посвящённого развитию поп-музыки с 1985 по 2008 год. В него вошли тексты музыкальных журналистов, коллажи дизайнера Ромы Уварова и гибкие пластинки с композициями современных исполнителей. В рамках события Даниил Бельцов прочитает лекцию о феномене флекси-дисков и о том, как поп-музыка трансформировалась вместе с обществом и отражала знаковые культурные и политические сдвиги. На встрече ты узнаешь подробнее: — о феномене гибких пластинок (флекси-дисков) как носителя; — как российская поп-музыка менялась вместе с обществом и отражала важные культурные и политические сдвиги; — что общего у «Ласкового мая» и группы «Ранетки». Спикер: Даниил Бельцов — главный редактор V–A–C Sreda, старший редактор V–A–C Press.