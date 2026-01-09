Спектакль-инсталляция Камилы Растумхановой. * Gemutlichkeit (нем.) описывает чувство уюта, тепла и душевного комфорта, которое часто возникает, когда вы находитесь в приятной компании или обстановке. Понятие трудно перевести на другие языки одним словом. «Меня зовут Камила, и у меня есть неподтверждённое тревожное расстройство. Оно неподтверждённое, потому что психологи и психиатры его у меня не нашли. Нашли лёгкую форму социофобии, а тревожность — нет. В спектакле я буду рассказывать о себе, о том, как я понимаю понятие тревоги, как я с ним боролась и до сих пор борюсь. Так как я тревожный человек и мне тяжело выступать на сцене, все мои мысли будут воспроизведены через проекцию на экране. Вы получите доступ к моим переживаниям через текст, видео и артеф?екаты. Камила Растумханова — актриса, режиссёр, студентка магистратуры ГИТИСа по программе «Социальный театр». Постарайся не опаздывать на спектакль, после начала вход в зрительный зал будет закрыт.