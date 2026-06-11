Анплагд — это формат концертного выступления, при котором музыканты играют на акустических инструментах. Формат стал известен благодаря телепрограмме MTV Unplugged, где рок- и поп-исполнители представляли свои песни в акустической обработке. Отказ от электричества обнажает саму песню: мелодию, слова, голос. Спрятаться за громкостью становится невозможно. Gauga любит, чтобы всё было красиво и запоминалось надолго. Поэтому впервые в Казани пройдёт большой анплагд-концерт, который подарит слушателям долгое удовольствие от музыки, стиля и её подачи. Это станет твоим новым открытием — иное звучание татарской музыки. Любимые песни будут переделаны для этого вечера, что-то сыграно так, как не игралось раньше. А программа будет состоять из песен со всех пяти альбомов группы, а также нескольких никогда не исполнявшихся композиций!