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  1. Казань
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Gauga

Культурный центр «Сайдаш»
улица Николая Ершова, 57А

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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Анплагд — это формат концертного выступления, при котором музыканты играют на акустических инструментах. Формат стал известен благодаря телепрограмме MTV Unplugged, где рок- и поп-исполнители представляли свои песни в акустической обработке. Отказ от электричества обнажает саму песню: мелодию, слова, голос. Спрятаться за громкостью становится невозможно. Gauga любит, чтобы всё было красиво и запоминалось надолго. Поэтому впервые в Казани пройдёт большой анплагд-концерт, который подарит слушателям долгое удовольствие от музыки, стиля и её подачи. Это станет твоим новым открытием — иное звучание татарской музыки. Любимые песни будут переделаны для этого вечера, что-то сыграно так, как не игралось раньше. А программа будет состоять из песен со всех пяти альбомов группы, а также нескольких никогда не исполнявшихся композиций!

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