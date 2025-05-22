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Gauga
улица Хади Такташа, 74
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от 1200₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт казанской рок-группы состоится в новом здании театра Камала. В музыке Gauga сочетаются татарские мотивы и современное рок-звучание. На концерте коллектив исполнит лучшие треки.
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