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Gauga

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

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от 1200₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт казанской рок-группы состоится в новом здании театра Камала. В музыке Gauga сочетаются татарские мотивы и современное рок-звучание. На концерте коллектив исполнит лучшие треки.

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