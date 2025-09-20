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Про событие
Этой осенью Эдик наконец-то едет в самый большой тур в своей жизни. Будешь петь всё, что ты уже давно знаешь наизусть, и, конечно, новые песни, которые еще успеют тебя зацепить и добраться до каждого сердечка. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета можно найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке — https://vk.com/freak_party_kzn Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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