Путешествие в самое теплое музыкальное прошлое. Весь вечер — чистейший вайб нулевых: плавные ритмы R&B для нежных движений и уличный хип-хоп, от которого хочется зажигать. Хоум-бэнд Free Flow Session: Карина Загидуллина, Лиана Камалеева — вокал, Дмитрий Крапивин — бас гитара, Ильдар Шакиров — клавиши, Андрей Пугачев — ударные, Камиль Алимов — гитара, K-one — скретчи. Гости: Hunzo — рэп, бас; Danny the dog — ударные, рэп; Redheads — вокал; Людмила Пономарева — вокал; Анна Веснина — вокал; Карина Нуруллина — вокал. А затем на сцену выйдут музыкальные акулы — дуэт K-one & Bronx, чтобы завершить ночь мощным сетом, где каждая песня будет узнаваема с первых аккордов. Доставай широкие джинсы, бандану и готовься к путешествию во времени, где царят нежность звука и ностальгия по лучшему. Вход до 21:00 — свободный, после 21:00 — 300 рублей. Оплата на входе.