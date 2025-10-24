Независимый битмейкер и продюсер из Глазова. Основной мотив творчества — эстетика Восточной Азии, переосмысленная с помощью инструментального хип-хопа. Проект стартовал в 2014 году и с тех издал свыше двадцати релизов, регулярно попадающих в радиоэфер и чарты. География выступлений охватывает, среди прочего, многие города России и стран СНГ. В качестве саундпродюсера сотрудничал с российскими исполнителями Mary Nara, NKOHA, американскими рэпперами kiLLa Laharl, Ethan Ross, культовой группой Dope D.O.D. и многими другими. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:30