4-го и 5 июля в баре «Фомин» пройдут праздничные события, посвящённые 10-ти летию бара. 4 июля, в «Спокойную пятницу», в баре можно будет попробовать пиво из праздничного тап-листа. В него войдут редкие сорта, отражающие текущие тренды в пивоварении, главный акцент сделают на лагере. Также здесь сыграют виниловые сеты — за музыку будут отвечать совладелец бара Дмитрий Фомин, дизайнер и совладелец бара «Ща» Андрей Новиков, руководитель магазина винила «Сияние» Владимир Мишаков и бармен из первого состава «Фомина» Айвар Гайнутдинов. А ещё в этот день здесь откроется камерная фотовыставка, собранная из архива последних десяти лет. 5 июля «Панк-суббота» начнется в 12:00 с пробежки Mikkeller Running Club. Ее участников угостят бокалом пива. А вечером в баре начнется концерт со следующим лайнапом: 21:30 — группа «Вернуть бобра!», проект хайперпоп-продюсера Волосатого Карася, лоу-фай-рэпера Бистовича и фолк-гитариста-виртуоза Ильдуса из Казани. Они поют про местные бары и события, а также посвящают треки своим друзьям, смешивая инди-рок, эмо и фолк; 22:20 — группа «Лес гинкго» с треками о залитом солнцем лесе, прыжках в прохладные озера и велопрогулках по полям; 23:10 — Амперметр, сочетающий в своем творчестве постпанк, поп, рэп и татарскую эстрадную музыку.