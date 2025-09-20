Выставка — итоговый проект студентов третьего потока экспериментальной лаборатории для молодых художников «Смена Лаб». В экспозицию войдут работы 7 участников — от живописи и графики до четырехметровой скульптуры из картона. На протяжении пяти месяцев участники «Смена Лаб» посещали лекции художников, кураторов, критиков и теоретиков искусства; практические занятия по созданию работ в разных техниках; воркшопы по самопрезентации и арт-медиации. После — вместе работали над итоговой выставкой и создавали собственные работы. В день открытия, 20 сентября в 18:00, пройдет презентация выставки. Участники вместе с куратором выставочных проектов «Смены» Артуром Голяковым расскажут о том, как проходила лаборатория, полученном опыте и процессе создания работ. Выставка «Фетиш» отсылает к нескольким значениям этого слова — от первоначального смысла по наделению объекта магическими качествами до современного понимания термина увлеченности разными формами фетишизма. Все художники по-своему осмысляют различные формы культа предметов в современном мире: увлеченность бегом и наградами, полученными за участие в марафонах, постоянная потребность в контенте, собирательство, шопинг и многое другое. Художники: Аделина Абдуллина, Алена Андреева, Махмуд Абзалов, Даниил Воронов, Лиля Епифанова, Маргарита Зверко, Валентина Новикова.