ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Фетиш

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка — итоговый проект студентов третьего потока экспериментальной лаборатории для молодых художников «Смена Лаб». В экспозицию войдут работы 7 участников — от живописи и графики до четырехметровой скульптуры из картона. На протяжении пяти месяцев участники «Смена Лаб» посещали лекции художников, кураторов, критиков и теоретиков искусства; практические занятия по созданию работ в разных техниках; воркшопы по самопрезентации и арт-медиации. После — вместе работали над итоговой выставкой и создавали собственные работы. В день открытия, 20 сентября в 18:00, пройдет презентация выставки. Участники вместе с куратором выставочных проектов «Смены» Артуром Голяковым расскажут о том, как проходила лаборатория, полученном опыте и процессе создания работ. Выставка «Фетиш» отсылает к нескольким значениям этого слова — от первоначального смысла по наделению объекта магическими качествами до современного понимания термина увлеченности разными формами фетишизма. Все художники по-своему осмысляют различные формы культа предметов в современном мире: увлеченность бегом и наградами, полученными за участие в марафонах, постоянная потребность в контенте, собирательство, шопинг и многое другое. Художники: Аделина Абдуллина, Алена Андреева, Махмуд Абзалов, Даниил Воронов, Лиля Епифанова, Маргарита Зверко, Валентина Новикова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды
по подписке
Квантовый Эдем
Квантовый Эдем
по подписке
Условные обозначения
Условные обозначения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста