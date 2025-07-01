Выбор редакции
Фестиваль итальянских комедий
улица Достоевского, 30
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 450₽
Возраст 14+
Кино
Необычное
Про событие
В программу фестиваля вошло восемь фильмов. Расписание: 1 июля, 18:30 — «Итальянские каникулы». Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/15932?date=2025-06-29 8 июля, 18:30 — «Добро пожаловать в Рим». Моника, жительница бедного района Рима, попадет в тюрьму из-за своих непутевых сестер-воровок. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, респектабельный богач со связями. Но как далеко он готов зайти, чтобы помочь Монике, в которую тайно влюблен? Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/17382?date=2025-06-29 15 июля, 18:30 — «Большая афера в маленьком городе». Для жителей маленького городка, затерянного в горах Базиликаты, открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городке нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши пластический хирург из Милана становится единственным кандидатом. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/11242?date=2025-06-29 22 июля, 18:30 —«Между нами девочками». Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия — правильная и строгая, Мария — яркая и позитивная. И в отношениях с мужчинами то же: Лучия поставила крест на личной жизни после неудачного замужества, а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/10813?date=2025-06-29 29 июля, 18:30 — «Мое итальянское лето» (показ с субтитрами). Действие происходит летом 1994 года. 16-летняя Элена фанатка «Нирваны», бунтует против всего и вся. Каникулы она проводит с семьей в кемпинге на море. Там Элена знакомится с Андре, который едва ли не красивее Курта Кобейна. Впереди у них самое волнующее лето в жизни — их личная революция на фоне происходящих в стране перемен. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/20139?date=2025-06-29 5 августа, 18:30 — «Закону тут не место». Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра — такого честного, каких не видел мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону — и это не просто красивые слова для агитации. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, порядок, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/11244?date=2025-06-29 12 августа, 18:30 — «Из Неаполя с любовью». Маленький Чиро живет в неаполитанской семье. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а… первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/11243?date=2025-06-29 19 августа, 18:30 — «Тем летом» (показ с субтитрами). Действия происходят в 1981 году. Семья Ренци по традиции проводит летние каникулы в своем загородном доме. Только этот год не похож на предыдущие. Билеты: https://kinoteatr-mir.ru/release/7609?date=2025-06-29
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